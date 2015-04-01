Yeni bir kalem…

48 yıldır magazin basının öncü yayınlarından olan Hafta Sonu yoluna güçlenerek, yenilenerek devam ediyor. Her hafta okuduğunuz birbirinden renkli ve ses getiren röportajlarımızın ve haberlerimizin yanı sıra güçlü yazar kadromuzla da iddialıyız. Bu haftadan itibaren yazarlarımıza bir yenisi daha eklendi. Yıllardır Türkiye’nin en büyük, en popüler starlarıyla çalışan, ‘menajerlik’ kavramını başka bir boyuta taşıyan sevgili arkadaşım Özgür Aras, bundan böyle her hafta kalemini bu sayfalarda oynatacak. Özgür, gezdiği, gördüğü yerlerde başkalarının fark etmediklerini, tanıdığı yüzlerin bilmediğimiz yönlerini sizlere anlatacak. ‘Canlı Yayın’ bu hafta başlıyor. Hepinize şimdiden iyi okumalar…

Güçlü sesinin yanı sıra mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla herkesi şaşırtan Işın Karaca, giden 40 kilolunun hikayesini, bugün hissettiklerini ve elbette müziğini röportajımızda anlattı.

Pop müziğinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gökhan Özen’in zarif eşi, yol arkadaşı Selen Özen, eşini, aşkını ve merak edilen her şeyi anlattı… Şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Wilma Elles de yepyeni fotoğraflarıyla içeride… Davetler, partiler, açılışlar, kutlamalar kısacası bir haftanın en dikkat geçen organizasyonları yine sizin için bir arada…

Sevgiyle…