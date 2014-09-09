Her yıl tam bir gövde gösterisi tadında geçen Harbiye Açıkhava’daki Tarkan konserlerinin bir dizisini daha geride bıraktık. Beş gece boyunca sağanak yağmura rağmen izleyicinin karşısına müthiş bir enerjiyle çıkan Tarkan, neden kendisine ‘mega star’ denildiğini tekrar tekrar ispatladı.



Konseri izleyenlerin ortak fikri ise şu oldu: Ne ses, ne dans, ne şarkılar… Onda star ışığı var! Bir keresinde katıldığı televizyon programında “Son şarkınızı o kadar da beğenmedim” şeklinde eleştiride bulunan bir hayranına “Siz gelin o şarkıyı bir de ben sahnede söylerken dinleyin, canlı canlı” diye yanıt verdiği günü dün gibi hatırlıyorum. Ne demek istediğini ise onu her izlediğimde bir kere daha iyi anlıyorum. Tarkan’ın öyle bir ‘enerji’si var ki, sözlerini anlamadığınız ya da beğenmediğiniz bir şarkıyı bile size dünyanın en güzel şarkısıymış gibi sevdirebiliyor. Sanırım ‘mega star’ olmak için gerekli olan o ‘şey’ tam da burada saklı duruyor… Hayatınızın herhangi bir diliminde gerçekten çok eğleneceğiniz bir gece geçirmek istiyorsanız, bir Tarkan konserine gidin derim.



Son birkaç günün manşetlerinde hep aynı haber vardı. Jennifer Lawrence ve Kate Upton gibi Hollywood yıldızlarının cep telefonlarının hack’lenip fotoğraflarının internette yayılması çok konuşuldu. Peki siz hack’lenseydiniz ne yapardınız diye sorduk. Cevaplar içeride…



Son ayların en iyi çıkış yapan isimlerinden İrem Derici, şöhretin getirdiklerini, planlarını ve hırslarını röportajımızda anlattı.



Twitter sayesinde bambaşka bir yüzünü gördüğümüz Atilla Taş, yine şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.



Sevgiyle…



