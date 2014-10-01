Hafta Sonu farkı

47 yıldır sayısız özel habere, röportaja ve fotoğrafa imzasını atan Hafta Sonu, yine farkını, deneyimini ve gücünü ortaya koydu.



Evlenecekleri tarih üzerinde aylardır farklı iddialarda bulunulan Gülben Ergen ile Erhan Çelik’in gerçek nikah tarihini sadece Hafta Sonu biliyordu. Nikahın, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde olacağını öğrendiğimizde ise, bir gün önceden kasabadaydık bile... Törenin nerede yapılacağını da öğrendikten sonra mekana en yakın noktada beklemeye başladık.



Aldığımız istihbarat bizi yanıltmadı ve birazdan tüm detaylarını sadece bu dergide göreceğiniz haberimiz ortaya çıktı. Yılın düğününü görüntülemeyi başaran deneyimli foto muhabiri Suat Ekiz’in objektifinden çok özel kareler ve notlarla sizi baş başa bırakıyor, Gülben Ergen ile Erhan Çelik çiftine mutluluklar diliyoruz…



Sevgiyle…



