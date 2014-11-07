İddialı röportajlar

Bu hafta birbirinden renkli ve farklı röportajlarla karşınızdayız. İlki, Türk pop müziğinin tarzı ve

güzelliği değişmeyen isimlerinden; Sibel Tüzün. Bir Sezen Aksu şarkısıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tüzün ile müziğini ve özelini konuştuk...



Bir diğer isim yine pop müzikten... Romantik şarkılar denildiğinde ilk akla gelen kişilerden olan İlhan Şeşen müzikten edebiyata, hukuktan aşka uzanan tadından yenmez açıklamalarda bulundu...



Diğeri, moda dünyasının genç yüzlerinden; Şeyma Subaşı. Kısa sürede sektörde adından söz ettiren Subaşı, Fashion Week’in kapanışını yaptığı defilesini ve merak edilen anneliğini Hafta Sonu’na anlattı...



Ve mesleğinin duayeni Betül Mardin...

10 Kasım 1938’de 12 yaşında olan Mardin ile o güne dair unutamadıklarını, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet kadınını konuştuk...



Sevgiyle...



