Yeni trend ‘tarz mısın?’

Ne diziler, ne şovlar geldi geçti şu son sezonda ama hiçbiri ‘Bu Tarz Benim’ kadar ilgi çekmedi. Bir grup genç kızın kendi zevklerini ve kombinlerini ortaya koyarak birbirleriyle yarıştıkları, biri her hafta değişen dört jüriye kendilerini beğendirme çabaları, çekişmeleri, kavgaları, polemikleri herkesin ilgisini çekti. Gündüz kuşağının en çok izlenen şovlarından biri olan programla birlikte hayatımıza ‘tarz mısın, değil misin?’ sorusu da böylelikle girmiş oldu. Artık yakınen tanıdığımız yarışmacıları kadar jürisiyle de fenomen haline gelen programın en güzel kadını, bu haftanın kapak yüzü oldu. Ivana Sert ile yarışmayı, yarışmacıları ve elbette modayı konuştuk…



90’ların en çok eğlendiren sayılı isimlerinden biriyken sırra kadem basan Rober Hatemo geri döndü! Rober ile müzikten uzaktaki günlerini, yeni şarkılarını, hayallerini, korkularını konuştuk, tadından yenmez bir röportaja imza attık…



Türkiye’nin en çok konser veren sanatçılarının perde arkasında neler yaşadıklarını merak eder misiniz siz de? Kulislerinde neler olsun isterler, ne yerler ne içerler merak ettik ve araştırdık. Listeler haberimizde…Yaşı, konumu fark etmiyor ve ne yazık ki kadınların şiddetle olan sorunu bir türlü bitmiyor. Hemen her gün yeni bir şiddet haberine uyanırken konuyu ünlü isimlere sorduk… Tepkiler içeride…



Sevgiyle…



