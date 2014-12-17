Şimdi tam zamanı

Her yıl bu zamanlarda içimizden aslında hep aynı şey geçer: “Yeni yılda kesin yapacağım…” İstekler ve hayaller uzak gibi görünse de kararlarımız ‘kesin’dir; kilo vereceğim, kendime daha çok vakit ayıracağım, yeni yerler görüp yeni insanlar tanıyacağım… Oysa çoğu zaman hayallerin gerçekleşmesi, kararları uygulamaktan daha kolaydır, kabul edelim. 2015 için ne gibi amaçlarınız, hedefleriniz var? Hadi, şimdiden düşünün ve sıralayın… Ünlü isimler öyle yaptı…



Geçtiğimiz hafta her biri diğerinden önemli bir amaca hizmet eden etkinlikler yapıldı. Hafta Sonu olarak hepsini takipteydik. İçeride…



Malum, yazın geldiğini Eda Taşpınar’ın bronz teninden anlıyoruz. Beach’lerin en cesur ve güzel kadını artık yaz-kış farklı kampanyalar ve projelerle karşımızda. En son bir deterjan reklamında karşımıza çıkan Taşpınar ile modadan özel hayatına uzanan keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…



Bir leziz röportaj da Nedim Saban’dan geliyor bu hafta… Tiyatroya ömrünü adayan Saban ile sahneyi ve verdiği kiloların ardından yeni yaşamını konuştuk. Tebessümle okuyacağınıza eminim…



Sevgiyle…



