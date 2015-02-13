Aşk adına...

Leyla ile Mecnun’ların, Aslı ile Kerem’lerin masal kahramanı gibi kaldığı günümüzde ‘aşk’ın biçimi, hissettirdikleri, acısı, ızdırabı da şekil değiştirirken, üç günlük kalp atışları büyük sevdalara karıştırılırken, bir Sevgililer Günü’nü daha kutlamaya hazırız! Hediyesi, jestleri olsun tabii de, belki de adını değiştirmek gerek artık diye düşünüp hepinize kalbinizde kelebekleri uçuşturacak ve sonu mutlu bitecek sevdalar diliyoruz...



Söz konusu ‘aşk’ dedik ya, bu yüzden tam da doğru adrestesiniz bu hafta... Kapağımızda da gördüğünüz Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci’nin imzalarını attıkları yepyeni dizileri ‘Aşk Yeniden’i ve onların canlandırdıkları rollerin aşklarını anlatıyoruz size. Biz bu ikiliyi şimdiden çok sevdik ve eminiz ki daha uzun süre onlardan söz edeceğiz...



Siz duygularınızı nasıl ifade edersiniz? Birçoğumuz için en iyi aracı şarkılardır. Ünlü isimlere de “Sizin şarkınız hangisi?” diye sorduk. Haberimizde...



Geçtiğimiz hafta sonu tüm gözler Oscar provası sayılan Bafta’ya ve müzik dünyasının en önemli ödülü sayılan Grammy’e çevrildi. İki törenin kazananları, kırmızı halı yıldızları ve merak edilen tüm detayları içeride...



Sevgiyle...



