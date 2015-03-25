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Moda, müzik, magazin

vecihe sozeri 2014

Londra, Milano, Paris, New York derken İstanbul Moda Haftası’nı da geri bıraktık.16-20 Mart tarihleri arasında, çoğu Karaköy Antrepo’da gerçekleşen defilelere sanat, magazin, moda ve iş dünyasının ilgisi hayli büyüktü. Biz de hafta boyunca podyumları ve kulisleri yakın takipteydik.En dikkat çeken koleksiyonlar, merak edilen podyumların kulis hazırlıkları, modacıların kendi ağızlarından koleksiyonlarının özellikleri içeride…

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra zarifliği ve farklı tarzıyla da dikkat çeken Hande Ataizi, son altı aydır bambaşka bir kadın oldu çıktı. Ataizi, anne olduktan sonra yaşadığı değişimleri röportajımızda dile getirdi… Hemen her albümünden birkaç hit çıkaran Behzat Gerçeker ve ENBE grubu, dokuzuncu albüm çalışmalarıyla yine iddialı. Başta Gerçeker olmak üzere tüm ekip, başarılarının sırrını ve yeni şarkılarını Arzu Çağlan’a anlattı...

Sevgiyle…  

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