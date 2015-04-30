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Bu röportajlar çok konuşulur

Vecihe SözeriHemen hepsi magazin gündemini oluşturan röportajlarımıza bu sayıda da devam ediyoruz. İddia ediyoruz, çarşamba günü dergimizin çıkmasıyla birlikte yine herkesin konuşacağı açıklamalar okuyacaksınız içeride. İlk önce Mehmet Ali Erbil...

Sahneden televizyona, televizyondan sinema perdesine uzanan kariyerinde hem işleri hem de özel hayatıyla hep zirvede olmayı başaran bir isim o. Evlilikleri, kaçamakları, hastalığı, bir görünüp bir kaybolduğu ekran deneyimi derken şimdilerde sinema filmiyle gündemde. Nuriye Kırma’ya yaptığı açıklamalar ise bambaşka bir polemik konusu...

Podyumların ve tanıtımların en çok aranılan yüzlerinden biriyle mesleği bırakan, ‘genetik kodum’ dediği aşçılığa soyunan Gizem Özdilli, çıkacak yeni kitabını, modelliğin dününü bugününü ve hayatının dönüm noktalarını dobra dobra anlattı. Pozları ise, herkesi çok şaşırtacak! Fantezi müziğin efsanevi ismi Cengiz Kurtoğlu’nun, tüm karşı çıkmalarına rağmen izinden giden oğlu Aydın, babasıyla ilişkisini ve hayallerini çekinmeden anlattı...

Hepinize keyifli okumalar. Sevgiyle... 

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